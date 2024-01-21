Jodie Foster: Oğlum yıllarca benim inşaat işçisi olduğumu sandı

Jodie Foster, şu anda 25 yaşında olan büyük oğlu Charles Bernard Foster'ı çok küçükken zaman zaman film setlerine götürüyordu. Küçük çocuk bütün gününü de orada geçiriyordu. Zaten Foster'ın bir inşaat işçisi olduğunu düşünmesi de o döneme dayanıyor.

Jodie Foster, neden böyle olduğunu da şu sözlerle anlattı: Üç yaşındayken bir gün onu film setine götürdüm. Üzerinde bazı inşaat aletleri olan bir plastik alet kemeri de aldım. Onların ne olduğunu da anlattım. Bu yüzden uzun süre benim hayatımı kazanmak için inşaatta çalıştığını sandı.