Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jock McDonald, vefat etti - Magazin haberleri

        Jock McDonald, vefat etti

        Punk rock yıldızı Jock McDonald, 69 yaşında hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından yapılan açıklamada, McDonald'ın havuzda yüzerken geçirdiği kaza sonucu hayata veda ettiği belirtilirken ölüm nedeni hakkında ayrıntılara değinilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz rock gurubu Bollock Brothers'ın solisti olan Jock McDonald'dan acı haber geldi. McDonald, 26 Temmuz 2025'te İrlanda'nın Bundoran kentinde hayata veda etti.

        Grubun davulcusu Pat Pattyn, Jock McDonald'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu; "Büyük bir üzüntüyle size bu korkunç haberi duyurmak zorundayım... Ne yazık ki şarkıcımız Jock Mcdonald dün gece İrlanda'da, görünüşe göre tuhaf bir yüzme kazası sonucu hayatını kaybetti. Çocukları benden sosyal medya aracılığıyla size iletmemi istediler. Ailesi ve bütün Bollock Brothers grup üyeleri şokta. Bu olayı anlamlandırmaya çalışacağız ama bu kolay olmayacak. Lütfen bugün bizi aramayın, bize biraz zaman verin, lütfen. Rahat uyu dostum. Seni özleyeceğim."

        Jock McDonald'ın acı haberini alan bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Paylaşımların bazılarında şu ifadelere yer verildi;

        * "Çok üzücü bir haber, The Bollock Brothers'ın Jock McDonald'ı aramızdan ayrıldı ve biz bir punk efsanesini daha kaybettik. Huzur içinde yatsın. Birçok kişi tarafından özlenecek. Ailesine, arkadaşlarına, grup arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyorum."

        * "Bollock Kardeşler'den Jock McDonald'ın vefatını duyduğuma çok üzüldüm. Zekâ, çekicilik ve punk rock ruhuyla dolu gerçek bir karakterdi. Özleyeceğiz ama asla unutamayacağız. Huzur içinde yat Jock."

        * "Bollock Kardeşler'in sesi ve kalbi Jock McDonald, trajik bir yüzme kazasında hayatını kaybetti. İnanamıyorum, onu en son 2022'de Meschede'de canlı izlemiştim ve unutulmaz bir geceydi. Tıpkı müziği gibi, yalın, samimi ve coşkulu."

        Jock McDonald, ölümünden önce yeni bir tekli ve albüm üzerinde çalışıyordu. 1979'da kurulan ikonik punk grubu, kariyerleri boyunca 9 stüdyo albümü, 4 canlı albüm ve 28 single yayınladı.

        En çok Serge Gainsbourg'un Fransız şarkısı 'Harley David Son of a B***h' ve Alex Harvey'in 'Faith Healer'ını yorumlamalarıyla tanındı.

        Fotoğraflar: Avalon

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jock McDonald

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Habertürk Anasayfa