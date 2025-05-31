Joao Pereira: Sezonu galibiyetle bitirmek önemliydi

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 2-0 kazanarak sezonu tamamladıkları Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde kalmayı geçen hafta garantilemelerine rağmen sezonu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"SEZONU GALİBİYETLE BİTİMEK ÖNEMLİYDİ"

Önceki maçlarda yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatan Pereira, "Bu seriyi bozmamış olmak ve sezonu galibiyetle bitirmiş olmak bizim için çok önemliydi. Maça da çok iyi başladık. Maçı başından sonuna kadar tamamen biz domine ettik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. O yüzden oyuncularımın performansından memnunum. Sezonun son maçı olmasına rağmen öz güvenli ve ciddi bir oyun ortaya koydular. Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Pereira, oyuncularının maç öncesi konuştukları oyun planını sahaya doğru şekilde yansıttığını kaydederek, "Oyuncularım işleri düzgün ve ciddi yaptığında her zaman iyi sonuçlar alıyorlar. Bu yüzden onları bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.