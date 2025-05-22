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        Haberler Dünyadan Jim Morrison'ın 37 yıl önce mezarından çalınan mermer büstü bir evin bodrumunda bulundu - magazin haberleri

        Jim Morrison'ın 37 yıl önce mezarından çalınan mermer büstü bulundu

        1980'lerin efsanevi müzik grubu The Doors'un solisti ve söz yazarı Jim Morrison'ın mezarından çalınan büstü bulundu. Sanatçının ölümünün 10'uncu yılına özel yapılan büst, bir evin bodrum katından çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:43
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        37 yıl önce çalınan büstü bulundu
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        The Doors grubunun efsanevi solisti Jim Morrison'ın mezarını süsleyen ve 1988 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan mermer büst, tam 37 yıl sonra Fransa'da bir evin bodrumunda bulundu.

        Paris polisi, yıllar önce Père-Lachaise mezarlığından alınan büstün, mali yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülen ilgisiz bir soruşturma sırasında bulunduğunu söyledi. Büstün mezara geri götürülüp götürülmeyeceği veya başka nasıl bir soruşturma yürütüleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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        'Light My Fire', 'Break on Through' ve 'The End' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü rock grubunun solisti olan Morrison, 1971'de 27 yaşındayken Paris'teki bir küvette ölü bulunmuştu. Sanatçı; Marcel Proust, Oscar Wilde, Gertrude Stein ve Edith Piaf gibi çok sayıda sanatçı, yazar ve önde gelen isimlerin defnedildiği Père-Lachaise'de toprağa verilmişti.

        1980'li yıllara damga vuran The Doors, günümüzde de dünyanın en iyi rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor

        Morrison'ın mezarına, Hırvat heykeltıraş Mladen Mikulin tarafından yapılan 300 kiloluk büst, şarkıcının ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle 1981'de mezara eklenmişti.

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        #Jim Morrison
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