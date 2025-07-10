Jhon Duran transferinin perde arkası ortaya çıktı!

"TEKLİFLER VARDI AMA PROJEYE İNANDIK"

Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera: "Bütün bu süreç için başkan Ali Koç ve sportif direktör Devin Özek'e ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Proje bizi ikna etti ve oyuncu için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Kulüp, bize projelerini anlattı. Mourinho da önemli bir etkendi.

Pek çok teklif vardı farklı ülkelerden ama biz burada bize anlatılan projeye inandık. Bu kulübün gerçekten hedeflerinin olduğunu bize gösterdiler. Duran da hedefleri olan ve kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu noktada kulüple hedefleri uyuştu.

Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Bize göre Türkiye'nin en büyük kulübü. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacaklar ve Jhon da her zaman en üst seviyede oynamak isteyen bir oyuncu."