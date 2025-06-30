Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Al-Nassr ile anlaşma sağlayan Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcüyle de el sıkıştı.
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'da flaş bir gelişme yaşandı.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferinde sona yaklaştı.
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Al Nassr ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kararını bekliyordu. Taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı son detaylar görüşülüyor.
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Transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
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Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.
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