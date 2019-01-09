Jet Sosyete 27. yeni bölümü bu akşam neden yok? Jet Sosyete bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de TV8 ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 9 Ocak TV8 yayın akışı ve Jet Sosyete yeni bölümüne dair detaylar...

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK?

Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Jet Sosyete'nin yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

JET SOSYETE 27. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanmayan 27. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Jet Sosyete 27. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

JET SOSYETE 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Jet Sosyete’de yeni yıl heyecanı başlamıştır. Herkes yeni yıl planlarını yapmakta ve hediyelerini hazırlamaktadır.

Gündüz, Alara’ya güzel bir hediye alabilmek için kuaförde çalışmaya başlar. Fakat kuaförde müşterilerle kurduğu ilişkiler Alara ile arasının açılmasına yol açar.

Safiye’nin yaptığı güzel çikolatalar, yılbaşı döneminde rağbet görür. Bunun üzerine Gizem, Melike ve Yıldız’la birlikte bu işi kurumsallaştırmak için kolları sıvarlar. Ancak denedikleri yöntemler başlarına iş açar.

İlayda ve Harry’nin iş ilişkileri giderek duygusal bir boyut kazanmaktadır. Bu duygusallık birbirlerine verdikleri yeni yıl hediyesiyle pekişir.

Safiye’nin Şennur’u hırsızlıkla suçlaması Yıldız ve Talip’in arasının açılmasına sebep olur. Bunu fırsat bilen Şennur, Kumsal ve Talip ile yılbaşı yemeği planlar ama yemek istediği gibi sonuçlanmaz.

Gizem ve Safiye’nin arasının açılmasıyla yılbaşı planları bozulur. Durumu düzeltmek için Safiye’nin harcadığı çabalar yeni yıl gecesi sonuç verecektir.

Tüm Jet Sosyete ekibi, Sertab Erener konserinde buluşarak mutlu bir yıla girerler.

TV8 YAYIN AKIŞI - 9 OCAK ÇARŞAMBA

06:15 Oynat Bakalım - Program

07:00 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm - Program

09:00 Gel Konuşalım / Canlı - Program

12:15 Güldür Güldür - Program

13:45 Kızım - Dizi

16:00 Yemekteyiz - Yarışma

19:15 Oynat Bakalım - Program

20:00 Sümela'nın Şifresi: Temel - Sinema

00:15 Yemekteyiz - Yarışma

03:15 Kızım - Dizi

04:30 Gel Konuşalım - Program