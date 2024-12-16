Jesus Navas futbola ve Sevilla'ya veda etti!

İspanya Ligi'nin 17. haftasında Sevilla evinde Celta Vigo'yu konuk etti. Ev sahibi takım maçı 1-0'lık skorla kazanırken kulübün efsane oyuncularından Jesus Navas son kez sahaya çıktı.

21 yıl önce altyapısından yetiştiği kulüple ilk profesyonel maçına çıkan tecrübeli oyuncu, son müsabakasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Stadyumdaki taraftarların alkışları eşliğinde uğurlanan Navas sahanın ortasında diz çökerek taraftara saygısını sundu.

Sevilla formasıyla 702 maça çıkan Jesús Navas aynı zamanda kulüp tarihinin de en çok forma giyen oyuncusu konumunda yer alıyor. Yıldız oyuncu bu süreçte 39 gol ve 119 asist katkısı verdi.

39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yaz, takıma katkı sağlamak için aralık ayına kadar oynamak istediğini iletmişti. Navas'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından ömür boyu kulüpte görev alacağı açıklandı.