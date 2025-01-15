Jessica Simpson ve Eric Johnson boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Dünyaca ünlü ABD'li pop şarkıcısı ve oyuncu Jessica Simpson'ın, eski Amerikan futbolcusu eşi Eric Johnson ile 10 yıllık evliliği sona erdi.

44 yaşındaki Jessica Simpson, üç çocuğunun babası olan 45 yaşındaki Eric Johnson ile ayrılığın ardından People'a konuştu.

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Jessica Simpson; "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" dedi.

Eric Johnson, kasım ayında evlilik yüzüğü olmadan görüntülenince magazin dünyasında boşanacakları yönünde haberler hızla yayılmıştı.

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Jessica Simpson ile Eric Johnson, 2010'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış ve 6 ay sonra da nişanlanmıştı. İkili, dört yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te evlenmişti.

Ünlü çiftin Maxwell "Maxi" Drew (12) ve Birdie Mae (5) adlarında iki kızı, Ace Knute (11) adında bir oğlu bulunuyor.

Jessica Simpson daha önce 2002 - 2005 arasında Nick Lachey ile evlilik yaşamıştı.