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        Haberler Magazin Jessica May: Türk mutfağı çok zengin - Magazin haberleri

        Jessica May: Türk mutfağı çok zengin

        2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanan Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, samimi açıklamalarda bulundu; "Türk mutfağı çok zengin. Ülkenin neresine gidersen git başka şeyle karşılaşıyorsunuz. Hâlâ denemediğim çok yemek var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:09
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        "Türk mutfağı çok zengin"
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        Fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile 2018'de nikâh masasına oturan, 2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanan Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan May, kıyafet seçimiyle ilgili; "Arkadaşlar böyle hazırladı. Parlak şeyler istedim" diye konuştu.

        "EŞİM YARDIM EDİYOR"

        Jessica May, ardından gazetecilerin, "Mutfak alışverişinizi siz mi yoksa eşiniz Hüseyin Kara mı yapıyor?" sorusuna, "Yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim ama hâkim olan benim. Eşim, sağ olsun yardım ediyor" yanıtını verdi.

        Hüseyin Kara ve eşi Jessica May
        Hüseyin Kara ve eşi Jessica May

        "TÜRK MUTFAĞI ÇOK ZENGİN"

        Jessica May, "Türkiye mutfağı mı yoksa Brezilya mı?" sorusuna ise "Türk mutfağı çok zengin. Ülkenin neresine gidersen git başka lezzetlerle karşılaşıyorsunuz. Denemediğim çok yemek var. Evde yarı yarı yarıya, geçenlerde kısır yaptım" diye cevap verdi.

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        #Jessica May

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