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        Haberler Dünyadan Jeremie Boga'nın plaj romantizmi - Magazin haberleri

        Jeremie Boga'nın plaj romantizmi

        Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Nice'in Fildişili yıldızı Jeremie Boga, sevgilisiyle Mikonos'ta tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:07
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        Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğuna dair haberlerle gündeme gelen Jeremie Boga, Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapıyor.

        Fransa'da Nice forması giyen 28 yaşındaki sol kanat futbolcusu, sevgilisiyle görüntülendi.

        Çift, plajda zaman zaman romantik anlar yaşadı.

        Bu sezon Nice formasıyla toplam 24 resmi maçta görev alan Jeremie Boga, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Boga, kariyerinde, Atalanta ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giymişti.

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        #Jeremie Boga

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