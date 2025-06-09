Jeremie Boga'nın plaj romantizmi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğuna dair haberlerle gündeme gelen Jeremie Boga, Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapıyor.

Çift, plajda zaman zaman romantik anlar yaşadı.

Bu sezon Nice formasıyla toplam 24 resmi maçta görev alan Jeremie Boga, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Boga, kariyerinde, Atalanta ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giymişti.