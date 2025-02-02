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        Haberler Magazin Jennifer Love Hewitt, neden seks sembolü olduğunu anlamadığını açıkladı - Magazin haberleri

        Jennifer Love Hewitt, neden seks sembolü olduğunu anlamadığını açıkladı

        Jennifer Love Hewitt, Hollywood'da genç yaşta nasıl cinselleştirildiğini ve seks sembolü haline getirildiğini fark edemediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 19:59 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:00
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        "Neden seks sembolü oldum?"
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        ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Love Hewitt, Hollywood’da 16 yaşındayken maruz kaldığı cinselleştirme ve medya baskısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mayim Bialik’in podcast’inde konuşan Hewitt, genç yaşta nasıl bir seks sembolü haline getirildiğini fark edemediğini ve bu durumun normalleştirildiğini söyledi.

        1997 yapımı 'Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum' filmi sonrası vücudu üzerinden yoğun yorumlara maruz kaldığını belirten Jennifer Love Hewitt, şu sözleri sarf etti: Herkes, "Geçen yaz göğüslerinin ne yaptığını biliyorum" diyordu ve insanlar buna gülüyordu. Ben de gülüyordum. Çünkü bunun komik olması gerektiğini sanıyordum.

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        Ancak Jennifer Love Hewitt, o dönemde aslında nasıl bir durumda olduğunun farkına varamadığını ve bu tarz yorumların Hollywood’da kabul gören bir kültürün parçası olduğunu ifade etti. 1999'da Maxim Dergisi'ne kapak olan Hewitt, o dönem neden bir seks sembolü olarak lanse edildiğini anlayamadığını belirtti; "17 yaşında Maxim’in kapağındaydım ve neden olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Onur duymuştum, çok hoşuma gitmişti ama neden?"

        Jennifer Love Hewitt, yıllar sonra bu deneyimlerin kendisini nasıl etkilediğini fark ettiğini ve genç kadın oyuncuların medya tarafından nasıl manipüle edildiğini daha iyi anladığını söyledi. Hewitt, o dönem talk show programlarında bile yetişkin erkeklerin kendisiyle açıkça göğüsleri hakkında konuştuğunu ve toplumun bunu normal karşıladığını vurguladı; "16 yaşındayken bir talk - show programında benimle açık açık göğüslerim hakkında konuşan yetişkin erkekler vardı ve toplum buna gülüyordu. Şimdi geriye dönüp bakınca inanılmaz geliyor.

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        #jennifer love hewitt
        #seks sembolü

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