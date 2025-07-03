Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir türlü satılamayan ortak evlerini satıştan kaldırdı - magazin haberleri

Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir türlü satılamayan ortak evlerini satıştan kaldırdı - magazin haberleri

Ben Affleck ve Jennifer Lopez, evlendikten sonra birlikte aldıkları Beverly Hills'teki evlerini satışa çıkardıktan bir yıl sonra satmaktan vazgeçti. 52 yaşındaki Affleck ve 55 yaşındaki Lopez, evi Mayıs 2023'te, birlikteliklerinin neredeyse bir yılını doldurduktan sonra 60,8 milyon dolara satın almıştı. Bir yıl sonra ayrılan ikili, evi 68 milyon dolara satışa çıkardı. Ancak ev bir türlü satılamayınca fiyatı 8 milyon dolar düşürdüler.

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People'a göre, emlak kayıtlarında devasa mülk artık satıştan çıkarılmış görünüyor.

Satıştayken evin özellikleri arasında bir boks ringi ve spor salonu, tam donanımlı spor salonu, basketbol ve pickleball sahaları ve bir barın olduğu bilgisi verildi. Evin ayrıca 12 araçlık bir garajı, misafir çatı katı, bekçi evi ve iki yatak odalı bir koruma evi de bulunuyor.

Bu yıl 6 Ocak'ta resmen boşanma anlaşmasını imzalayan, 21 Şubat'ta da evlilikleri resmen biten Lopez ve Affleck ikilisinin aralarındaki son bağ olan bu ev ile ilgili bundan sonra ne karar alacakları henüz bilinmiyor. Ancak Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Affleck'in, Lopez ile kendisini birbirine bağlayan son bağı kesebilmek için evin satılmasını istediğini öne sürdü. Dolayısıyla eve indirimli bir fiyat biçilerek yeniden satışa çıkarılması bekleniyor.

Affleck ve Lopez, 2021'de 17 yıl sonra aşklarına ikinci bir şans vermişti. 2022'de evlenen ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Lopez, geçen yıl ağustos ayında, iki yıllık eşi Affleck'e boşanma davası açtı. Affleck'in , 53 yaşındaki eski eşi Jennifer Garner'dan 19 yaşında Violet, 16 yaşında Fin ve 13 yaşında Samuel adında üç çocuğu var. Lopez de eski eşi Marc Anthony'den 17 yaşında ikiz çocukları Emme ve Max'in annesi.