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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez kendi fotoğraflarını paylaştı diye mahkemelik oldu - magazin haberleri

        Jennifer Lopez kendi fotoğraflarını paylaştı diye mahkemelik oldu

        Jennifer Lopez, bir etkinlikte çekilen fotoğraflarını, fotoğrafçıdan ve fotoğraf ajansından izinsiz kullandığı için telif davasıyla karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:28
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        Fotoğrafları yüzünden mahkemelik oldu
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        Jennifer Lopez, kendi fotoğraflarını izinsiz paylaşınca davalık oldu. Fotoğrafçı ve fotoğraf ajansı, şarkıcının Altın Küre öncesi bir partide çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Lopez'e telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açtı.

        Fotoğrafçı Edwin Blanco, Jennifer Lopez'i ocak ayındaki etkinliğe geliş ve gidiş fotoğraflarını izinsiz olarak Instagram ve X'te paylaşmakla suçladı. Haber ve fotoğraf ajansı Backgrid USA, şirketin ve Blanco'nun ortak sahibi olduğu fotoğraflarla ilgili olarak ikili dava açtı.

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        Instagram ve X'te görünür bir filigran olmadan yayınlanan fotoğraflarda, beyaz kürk manto ve gece elbisesi içinde görülen Jennifer Lopez, Instagram'daki paylaşımın başlığına "Hafta sonu göz alıcılığı" dedi.

        Fotoğrafçı ve fotoğraf ajansının avukatı, Jennifer Lopez'in kullanımının 'ticari nitelikte' olduğunu iddia ederek; "Örneğin, Lopez görselleri giyim ve mücevher tasarımcısını öne çıkarmak için kullandı. Etkinlik görüntüsünü, moda bağlantılarını ve marka ortaklıklarını tanıtmak için kullandı" dedi.

        Avukat ayrıca, Lopez'in ekibiyle sözlü olarak parasal bir anlaşmaya varılmasıyla, fotoğrafların yayınlanmasından sonraki haftalarda her iki tarafın da verimli görüşmeler yaptığını söyledi. Ancak Jennifer Lopez tarafının anlaşma imzalamayıp kararlaştırılan tutarı ödemediğini ekledi. Fotoğrafçı ve fotoğraf ajansı, kullanılan her fotoğraf için 150 bin dolara kadar yasal tazminat ve jüri duruşması talep ediyor.

        Jennifer Lopez, 2019 ve 2020'de de başkaları tarafından çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla yasal işlemle karşı karşıya kalmıştı. 2020'de ayrıca, yapım şirketi Nuyorican Productions'a da 'Hustlers' filminde Lopez'in karakterine ilham veren bir kadın tarafından 40 milyon dolarlık dava açılmıştı.

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        #Jennifer Lopez
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