Lopez, önceki gün Instagram'dan ikizleri Max ve Emme'yle çekildiği bir kareyi yayınlayarak, "Bugün 12 yaşında olduğunuzu biliyorum ama her zaman benim bebeklerim olacaksınız. İyi ki doğdunuz benim güzel hindistan cevizlerim" ifadelerini kullandı.