Jennifer Aniston yanlışlıkla telefon numarasını sosyal medyadan yayınladı

Jennifer Aniston, sosyal medyada istemeden bazı kişisel bilgilerini paylaştı. 56 yaşındaki oyuncu, Instagram'da fotoğraf yayınlarken yanlışlıkla iletişim bilgilerini ifşa etti. Köpeğinin boynunda yer alan tasma etiketinde telefon numarası yazıyordu.

Bu durumu fark eden bazı hayranları hemen ünlü oyuncuyu uyardı. Köpeğin etiketinde telefon numarası yazdığını söyleyen hayranları, "Belki silmek istersiniz" diye mesajlar yazdı.

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Aniston, hayranlarının uyarılarını dikkate aldı ve paylaştığı fotoğraf serisinden köpek fotoğrafını kaldırdı.

Aniston'ın hayranlarının bu kadar endişelenmesinin sebebi, kısa süre önce ünlü oyuncunun evine bir yabancının girmeye çalışırken yakalanmasıydı.

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Jimmy Wayne Carwyle adındaki 48 yaşındaki şüpheli, bu ayın başında Aniston'ın evinin bahçe kapısına otomobiliyle çarparak içeri girmek istemişti. Çıkarıldığı mahkemede, camekanın ardından çıplak bedeniyle görüntü veren ve etrafa tuhaf bakışlar atan kişinin yargılanmak için akıl sağlığının yerinde olmadığı geçtiğimiz günlerde tespit edildi. mahkeme, sanığın cezai yeterliliğinin tespiti için ikinci bir görüş daha talep etti. Ancak ikinci psikiyatrik muayenenin ne zaman olacağı bilinmiyor.

Savcılar, Aniston'ın evine girmeye çalışan Carwyle'in, oyuncunun kapısına çarpma girişiminden önceki iki yıl boyunca sesli mesaj, e-posta ve sosyal medya mesajları yoluyla onu taciz ettiğini iddia ediyor.