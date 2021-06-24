PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda da köpeği Clyde ile ev pozunu yayınlamıştı. Aniston'un paylaşımındaki bir detay Aniston'un takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Fotoğrafta kanepede yatan ve erkek olduğu düşünülen kişinin Brad Pitt olduğu öne sürülmüştü.

Bir dedikodu sitesi de bu konuyla ilgili sosyal medyada "Bunun Brad Pitt olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla anket yapmıştı.

Ankete katılanların yüzde 49'u kanepedeki kişinin Pitt olduğunu savunurken, yüzde 51'i de bir başkası olduğuna dair görüş bildirmişti.