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Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye...

Brad Pitt ile evliliğini 2005'te sonlandıran Jennifer Aniston, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Pitt ile ayrılık sebebini açığa kavuşturan Aniston, tüp bebek tedavisi gördüğü dönemden ve pişmanlıklarından bahsetti

Giriş: 10.11.2022 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan 'Friends'de 'Rachel Green' karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Jennifer Aniston (53), özel hayatıyla ilgili konuştu. 

  • Allure Dergi'sine röportaj veren Aniston, 2005'te boşandığı eski eşi Brad Pitt ile ayrılığı ve uzun dönem tüp bebek tedavisi görmesiyle ilgili itiraflarda bulundu.

  • "ÖZEL BİR ŞEYE SAHİPTİK"

     Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt hakkında konuşan Jennifer Aniston,  "Brad hayatımın aşkı mıydı? Açıkçası bilmiyorum. ‘O benim hayatımın aşkı’ diyen kimseyle karşılaşmadım. Kesinlikle büyük bir aşktı. Tüm bu kaosun içinde çok özel bir şeye sahiptik" dedi.

  • "ÇOCUK VERMEDİM DİYE AYRILDIĞIMIZ SÖYLENDİ"

    İkilinin ayrılık sebebi olarak Jennifer Aniston'un çocuk yapmak istememesi basına yansımıştı. Aniston, iddialara şu sözlerle karşılık verdi: "Yıllar boyunca birçok söylenti dolaştı. Eşimin beni terk etmesinin, ayrılmamızın ve evliliğimizi bitirmemizin sebebi, benim ona çocuk vermemem olarak gösterildi. Bunların hepsi koca bir yalan! Şu anda saklayacak hiçbir şeyim yok."

  • "KEŞKE BİRİSİ BANA 'YUMURTALARINI DONDUR' DESEYDİ"

    Zamanında çocuk yapmak için çok uğraştığını ve sonunda çabalarının karşılığını alamamasından dolayı hiç pişmanlık duymadığını ifade eden ABD'li oyuncu, "Uzun yıllar boyunca tüp bebek tedavisi gördüğümü sakladım. Bu yalnızca kendime sakladığım özel bir süreçti" diye konuştu.

    Jennifer Aniston, Brad Pitt ile aşk yaşadığı ve evli kaldığı dönemlerde verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.

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