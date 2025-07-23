Jeff Bezos'tan eşine Vogue hediyesi

Geçtiğimiz ay Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde 20 milyon dolarlık görkemli bir düğünle evlendi. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği bu ihtişamlı tören, magazin gündeminde uzun süre konuşuldu.

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Şimdi ise çiftle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Jeff Bezos’un, yeni eşi Lauren Sanchez'e düğün hediyesi olarak dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'u satın almayı planladığı öne sürülüyor. İddialara göre Bezos, Vogue'un bağlı olduğu medya devi Condé Nast'ı satın almak için görüşmelere başladı.

Lauren Sanchez'in kısa süre önce Vogue için gerçekleştirdiği kapak çekimi ve uzun yıllardır derginin başında yer alan editör Anna Wintour'un ayrılığı, bu söylentileri daha da güçlendirdi.

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İngiliz magazin basını, Jeff Bezos'un Condé Nast'a ilgisinin, özellikle Vogue ofislerinde büyük yankı uyandırdığını yazdı. Şirketin satılmaya hazırlanıyor olabileceğine dair bazı işaretler de dikkat çekiyor. Son aylarda Condé Nast'ın İtalya'daki biriminde gerçekleşen işten çıkarmalar, bu olasılığın güçlü bir sinyali olarak değerlendiriliyor.

Her ne kadar Condé Nast'ın sahibi olan Newhouse ailesi satış iddialarını resmi olarak yalanlasa da, şirket içinden bazı kaynaklar, bu açıklamalara temkinli yaklaşıyor. 1892 yılında Arthur Baldwin Turnure tarafından kurulan dergi, 1909 yılında şu anki yayıncı Condé Nast tarafından satın alındı. Fotoğraflar: Shutterstock