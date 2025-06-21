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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos nişanlısı Lauren Sanchez ile düğünü için masraftan kaçınmadı: Venedik'te protestolar başladı - magazin haberleri

        Jeff Bezos nişanlısı Lauren Sanchez ile düğünü için masraftan kaçınmadı: Venedik'te protestolar başladı

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki görkemli düğünü öncesi şehirde protestolar başladı. Bezos'un masraftan kaçınmadığı düğün nedeniyle şehrin bazı bölgeleri kapatılabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:31
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        Protestolar altında lüks düğün
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        Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez, nikâh için geri sayıma başladı. Çift İtalya'nın Venedik kentinde, ünlü davetlilerin katılımıyla milyon dolarlık düğün yapacak. Düğüne dair detaylar ABD basınında yer almaya devam ediyor.

        TMZ'nin haberine göre, 61 yaşındaki Bezos ile ve 55 yaşındaki Sanchez hafta sonu için Venedik'te tarihi bir otele rezervasyon yaptırdı. Bezos ve Sanchez çifti, 1550 yılında inşa edilen tarihi bir yapıda konaklayacak.

        Çiftin, oteli 25 Haziran Çarşamba'dan 29 Haziran Pazar'a kadar tamamen kapattığı ve düğün konuklarının da otelde konaklayacağı öğrenildi. Otelin gecelik ücreti en düşük 2 bin dolar olsa da 10 bin dolar ve üzerine çıkabiliyor.

        VENEDİKLİLER BEZOS'UN ŞEHRİN DÜZENİNİ BOZMASINI İSTEMİYOR

        Lüks düğün için geri sayım başlamışken, bir taraftan da Venedik'te aktivistler, Bezos'a karşı bir dizi protesto başlattı. Bu tören nedeniyle şehrin bazı bölgeleri kapatılabilir. İtalyan medyasına göre, ünlü çift şehirdeki birçok su taksisini rezerve etti. Yüzlerce ünlü ve üst düzey konuğun 23-28 Haziran tarihleri ​​arasında Venedik'e akın etmesi bekleniyor.

        Düğünün kesin tarihi ve yeri halen açıklanmadı. Ancak çiftin, Bezos'un lüks yatında veya Venedik bölgesindeki bir tarihi binada evleneceği düşünülüyor. Bezos'un Koru adlı yatı şu anda Hırvatistan'da demirli durumda ve Adriyatik'i geçerek Venedik'e 3 saatlik bir yolculuk yapması gerekiyor.

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        Bezos'un Venedik'in merkezindeki en büyük ve en görkemli binalardan biri olan Scuola Grande della Misericordia'yı, günlerce sürecek kutlamaların bir parçası olarak rezerve ettiği de iddialar arasında.

        Geçen ay Daily Mail, her ikisi de ikinci evliliğini yapacak olan çiftin düğününde Lady Gaga ve Elton John'un sahne alacağını duyurmuştu.

        Elton John ve Lady Gaga'nın düğünde sahne alması bekleniyor

        BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KONUKLAR

        Düğünde Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ve Barbra Streisand gibi ünlü konukların olması bekleniyor. Düğüne katılması beklenen diğer isimler arasında ise milyarder Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Joshua Kushner ve model eşi Karlie Kloss, iş insanı Barry Diller ve tasarımcı eşi Diane von Furstenberg, Anna Wintour, model Camila Morrone, Brooks Nader ve Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah var.

        Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu yaz yılın düğününe 200 kişinin katılacağını doğrulamış, "Etkinliğin şehrin kırılganlığına ve benzersizliğine kesinlikle saygılı olmasını sağlamak için organizatörlerle karşılıklı olarak çalışıyoruz ve destekliyoruz" demişti.

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        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #düğün
        #venedik
        #protesto

        BURÇLAR

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