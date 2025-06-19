'How I Met Your Mother’ dizisinin Marshall’ı olarak hafızalara kazınan Jason Segel, 45'inde evliliğe ikna olmuş görünüyor. Onu, bu kararı alma noktasına getiren de hayatının kadını, Kayla Radomski oldu. Çift, iki yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandı.

Taylor Swift’in ekibindeki dansçılardan biri olarak tanınan, aynı zamanda oyunculuk da yapan 34 yaşındaki Kayla Radomski, evlenme teklifi aldığı özel anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 45 yaşındaki ünlü oyuncuyla nişanlandığını; "Sonsuza dek evet" mesajıyla duyurdu.

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Kayla Radomski, pembe, kırmızı çiçeklerle ve heykellerle dolu bir bahçede gerçekleşen sürpriz evlilik teklifinden fotoğraflarına; "Hayatımın en güzel günü" notunu kaydetti.

Çift, ilk olarak Ekim 2023'te el ele tutuşurken görüldü. Kırmızı halıyı birlikte ilk çıkışları, Ocak 2024'te gerçekleşen Altın Küre Ödülleri töreni oldu. Jason Segel, dijital platform dizisi 'Shrinking'deki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilmiş, ancak kazanamamıştı.

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Ödül töreni sonrası Kayla Radomski, Instagram sayfasında sevgilisi için; "Seninle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Nasıl bir rüya... Kesinlikle bu gezegendeki en çok çalışan ve en çok hak eden insanlardan birisin. Benim Altın Küre adayım! Seni ve yeteneğini kutlamak için bütün bir günü birlikte geçirebildiğimiz için çok mutluyum! Seni çok seviyorum bebeğim!" diye yazdı.

Kayla Radomski daha sonra ünlü yıldıza Emmy Ödülleri'nde de eşlik etti. Jason Segel, 'Shrinking'deki rolüyle 'Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu' adayı olarak gösterildi. Sevgilisine sosyal medyadan mesaj yazarak; "Senin sıkı çalışman ve kararlılığın olmadan burada olamazdık. Azmini ve yaptığın işe olan sevgini izlemek beni her zaman hayrete düşürüyor. Bana her gün ilham veriyorsun" dedi. Kayla Radomski ayrıca; "Hayatın boyunca gelişmeni ve daha fazla sihir yaratmanı izlemeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Beni sevdiğin ve bu kadının hayal edebileceği en iyi adam olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı. Jason Segel, 2021’de ünlü fotoğrafçı Alexis Mixter'la olan 8 yıllık ilişkisini bitirmişti. Segel’in ünlü sevgilileri arasında Linda Cardellini ve Michelle Williams gibi yıldız oyuncular vardı.