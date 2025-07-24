A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile mücadele edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Japonya karşısında kazanarak yarı finale uzanmayı hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Japonya-Türkiye maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları çeyrek final maçı TRT 1 canlı izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. Japonya, 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grup aşamasını 3. sırada tamamlarken; 12 maçın 4'ünü kaybeden Türkiye ise 6. sırada yer aldı. İşte, TRT 1 ile Japonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…