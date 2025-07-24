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        Haberler Bilgi Spor JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ile FIVB Milletler Ligi Japonya-Türkiye maçı canlı yayın izle | Filenin Sultanları çeyrek final maçı izle

        Japonya-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT 1 ile FIVB Milletler Ligi çeyrek final Japonya-Türkiye maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak dev maçta yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ise ''Japonya-Türkiye voleybol maçı canlı izle, '' Filenin Sultanları çeyrek final maçı TRT 1 canlı izle'' araştırmaların başladı. İşte, TRT 1 ile Japonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:19
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile mücadele edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Japonya karşısında kazanarak yarı finale uzanmayı hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Japonya-Türkiye maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları çeyrek final maçı TRT 1 canlı izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. Japonya, 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grup aşamasını 3. sırada tamamlarken; 12 maçın 4'ünü kaybeden Türkiye ise 6. sırada yer aldı. İşte, TRT 1 ile Japonya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bugün saat 17.30'da başlayacak.

        • 3

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Atlas Arena'da oynanacak Japonya-Türkiye çeyrek final maçı, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          YARI FİNAL RAKİBİMİZ BREZİLYA VEYA ALMANYA OLACAK

          Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

          Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU

          Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

          Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

          Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

        • 7

          2025 VNL MAÇ PROGRAMI

          VNL Yarı Final Takvimi

          26 Temmuz Cumartesi

          1. Yarı Final 17.00

          2. Yarı Final 21.00

          Üçüncülük Maçı

          27 Temmuz Pazar 17.00

          VNL Final Takvimi

          27 Temmuz Pazar 21.00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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