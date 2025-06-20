Japonya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Japonya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünyanın en köklü medeniyetlerinden biri olan Japonya, yalnızca kültürüyle değil, aynı zamanda sistematik düzeniyle de dünya çapında örnek teşkil eder. Ülkeye dair temel bilgiler arasında yer alan Japonya telefon kodu, Japonya para birimi, Japonya plaka kodu ve Japonya alan adı uzantısı, hem yerel halkın hem de uluslararası ziyaretçilerin sıklıkla merak ettiği konular arasındadır. Bu unsurlar, Japonya'nın global ölçekte tanınırlığını ve erişilebilirliğini artıran teknik detaylardır. Japonya, coğrafi olarak Uzak Doğuda yer alsa da küresel iletişimde oldukça aktif bir rol oynamaktadır. Gelişmiş altyapısı, dijital hizmetleri ve düzenli idari sistemleriyle Japonya, hem yerli hem de yabancı bireyler için yaşam kolaylığı sağlamaktadır. Bu nedenle, Japonya’ya dair temel kodları bilmek, hem iletişimde hem de işlemlerde doğru ve hızlı adımlar atabilmek için önemlidir.

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JAPONYA TELEFON KODU NEDİR?

Japonya telefon kodu +81’dir. Uluslararası telefon görüşmeleri yapılırken bu kod kullanılır. Örneğin, Türkiye'den Japonya'daki bir numara aranacaksa önce +81 tuşlanır, ardından yerel telefon numarası girilir.

Telefon kodu ile ilgili bilgiler: +81 Japonya’nın uluslararası telefon kodudur.

Mobil ve sabit hatlı numaralar için geçerlidir.

Japonya içinde telefonla arama yapılırken 0 ile başlayan yerel kodlar kullanılır. Japonya’da telefon altyapısı son derece gelişkindir. 3G, 4G ve 5G şebekeleri yaygın bir şekilde hizmet vermektedir. Uluslararası roaming hizmetleri de pek çok operatör tarafından desteklenmektedir. JAPONYA PARA BİRİMİ NEDİR? Japonya para birimi Yen’dir ve uluslararası kısaltması JPY’dir. Japon Yeni, dünyanın en çok işlem gören para birimlerinden biridir ve ekonomi alanında güçlü bir konuma sahiptir. REKLAM Japon Yeni ile ilgili detaylar: 1 Yen = 100 sen olarak adlandırılmakla birlikte sen birimi günlük hayatta pek kullanılmaz.

Madeni paralar: 1, 5, 10, 50, 100 ve 500 Yen.

Kağıt paralar: 1000, 2000, 5000 ve 10.000 Yen. Japonya’da kredi kartı kullanımı yaygın olmakla birlikte, nn olmakla birlikte, n\u00akit ödemeler de hâlen sık tercih edilir. Turistik alanlarda bazen döviz kabul edilse de resmi işlemlerde mutlaka Japon Yeni kullanılması gerekir. JAPONYA PLAKA KODU NEDİR? Japonya plaka kodu, uluslararası trafikte kullanılan "J" harfidir. Bu kod, aracın Japonya’ya ait olduğunu belirtir. Ancak Japonya içerisinde kullanılan yerel plakalar daha detaylı ve kılavuzludur. Yerel plaka sistemi şu şekilde çalışır: Plakalarda hem Japonca karakterler hem de rakamlar bulunur.

Şehir kodları, taşıtın tescilli olduğu bölgeyi belirtir.

Aracın türüne göre (ticari, hususi, kiralık vb.) renk ve numaralandırma değişir. Örneğin, ticari taksilerde sarı zemin üzerine siyah yazılı plakalar kullanılırken, hususi otomobillerde beyaz zemin üzerine yeşil yazılı plakalar bulunur.

REKLAM JAPONYA ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Japonya alan adı uzantısı .jp’dir. Bu, Japonya'ya tahsis edilmiş olan ülke kodu üst düzey alan adıdır (ccTLD). Alan adı sistemine dair bilgiler: .jp uzantısı Japan Registry Services (JPRS) tarafından yönetilir.

Yalnızca Japonya merkezli bireyler ya da kurumlar tarafından kaydedilebilir.

Alt alan adları: .co.jp (şirketler), .or.jp (kurumlar), .ne.jp (ağ hizmetleri) gibi. Bu uzantı, Japonya’nın dijital kimliğini temsil eder ve uluslararası dijital tanınırlığını sağlar. Aynı zamanda, yerel pazarda faaliyet gösteren markalar için güvenilirlik unsuru da taşır. Japonya telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı, Japonya’nın hem yerel hem de uluslararası arenadaki kimliğini oluşturur. Bu teknik bilgiler, Japonya ile iletişim kurmak, ticaret yapmak, dijital varlık oluşturmak veya seyahat planlamak isteyen herkes için kritik öneme sahiptir. Teknoloji ve düzenin öne çıktığı bu ülkede, her kod bir işleyişin parçasıdır ve Japonya’nın disiplinli yapısını yansıtır.