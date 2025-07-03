Japonya'nın güneyinde iki haftada bine yakın deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın yaptığı açıklamalara göre ülkenin güney sahillerindeki yakın adalar zincirinde geçtiğimiz iki hafta içerisinde 900'den fazla deprem kaydedildi. Sarsıntılar sebebiyle uyuyamayan halk endişeli günler geçirdi.

Yetkililer, depremlerin herhangi bir hasara sebep olmadığını bildirdi ancak bu depremlerin ne zaman biteceğini kestiremediklerini belirtti.

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SİSMİK HAREKETLER DEVAM EDİYOR

Deprem ve tsunami gözlem departmanı yöneticisi Ayakata Ebita çarşamba günü 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra acil durum basın konferansındaki demecinde "Sismik hareketler geçtiğimiz 21 Haziran gününden beri Tokara adası etrafında çok aktif" dedi.

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"Saat akşam 4 itibariyle gerçekleşen deprem sayısı 900'u geçmiş durumda" açıklamasında bulunarak civarda yaşayan halkın bölgeyi terk etmesini veya daha şiddetli depremlerin yaşanması ihtimaline karşın sığınaklara taşınmasını tavsiye etti.

Resmi rakamlar 23 Haziran'da 183 depremin gerçekleşerek rekor kırdığını ve bu sayının 26 Haziran'da 15'e düştüğünü, 27 Haziran'da ise 16 depremin kaydedildiğini gösterdi. Fakat bu veriler, 28 Haziran'da 34'e, 29 Haziran'da 98'e ve 30 Haziran'da 62'ye yükseldi.

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Benzer bir yoğun sismik hareket döngüsü 346 depremle Eylül 2023 döneminde de yaşanmıştı.

ADADA YILDA YAKLAŞIK 1500 SARSINTI HİSSEDİLİYOR Japonya Pasifik "Yangın Yüzüğü" adı verilen 4 tektonik plakadan oluşan ve sismik aktivitenin yoğun olarak yaşandığı bölgenin batı kıyısında bulunuyor. 125 milyon kişiye ev sahipliği yapan bu takım ada yılda yaklaşık 1500 sarsıntı hissediyor. Bu dünyada gerçekleşen bütün depremlerin yüzde 18'ine denk geliyor. Japonya hükümeti bu hafta yaptığı açıklamada, uzmanların önümüzdeki 30 yıl içinde Pasifik kıyısını vurma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığı olası bir "büyük deprem"e karşı hazırlıkların artırılması gerektiğini söyledi. Mart ayında güncellenen resmi tahminlere göre, bölgede meydana gelebilecek bir büyük deprem ve beraberindeki tsunami yaklaşık 298 bin kişinin ölümüne yol açabilir ve 2 trilyon dolara kadar ekonomik kayıp yaratabilir. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.