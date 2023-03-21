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Haberler Dünya Japonya Başbakanı Kishida, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüşecek

Japonya Başbakanı Kishida, Ukrayna'yı ziyaret ederek Zelenskiy ile görüşecek

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın, Ukrayna'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi.

Giriş: 21.03.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya Başbakanı Kishida, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüşecek
AA

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Japon Başbakan Kishida, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Kishida, Mayıs'ta Hiroşima'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi öncesi, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik kararlı desteğini vurgulayacak. Başbakan Kishida, yarın da Polonya'yı ziyaret edecek.

Japon Başbakan, Rusya-Ukrayna krizinin başladığı Şubat 2022'den beri, Ukrayna'yı ziyaret etmeyen tek G7 ülkesi lideriydi.

Kişida, Ukrayna'dan gelen davetler üzerinde, yaptığı açıklamada, bu ülkeyi ziyaretine yönelik uygun zamanın beklendiğini söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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