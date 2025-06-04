Japon pop yıldızı Ayumi Hamasaki açıkladı: Çocuğumun babası Elon Musk değil

Elon Musk'ın çocuklarından birinin annesi olan Ashley St Clair, geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atarak, milyarder iş adamının bir Japon pop yıldızından da çocuğu olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Japon pop yıldızının kim olabileceği konusunda internet dünyasında pek çok tahminde bulunuldu. Bu isimlerden biri de 'Japon popunun imparatoriçesi' ünvanlı Ayumi Hamasaki oldu.

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Ayumi Hamasaki

Şu sıralar Asya turnesinde olan 46 yaşındaki pop yıldızı, Elon Musk'tan bir çocuğu olabileceği yönündeki söylentilerin ardından bir açıklama yaptı. Bugüne dek iki çocuğunun babasını açıklamayan Ayumi Hamasaki; "Çocuklarımın babası Elon Musk değil" dedi.

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"BEN DE KENDİM DİYE TAHMİN EDERDİM"

İnsanların neden bahsi geçen kişinin kendisi olabileceği düşüncesini anladığını belirten şarkıcı; "Annem bana güldü ve 'Bu haber senin hikâyene benziyor, değil mi?' dedi. Başka biri olsaydı, muhtemelen 'Bu Ayu değil mi?' derdim ben de ama, değil. Kendi imajımı bir kenara bırakarak, çocuğumun bir gün Google'da görmesini istemediğim için bunu tamamen inkâr edeceğim. Hepsi bu" dedi.

Ashley St Clair Elon Musk'ın bilinen 14'üncü çocuğunun annesi olan sosyal medya fenomeni Ashley St Clair, New York Times'a konuşarak, Elon Musk'ın Japon şarkıcıdan çocuğu olduğunu ve çocuk sahibi olmak isteyen herkese spermini vereceğini söylediğini öne sürmüştü. "Sperm vermenin sadece kendi fedakarlığıymış gibi görünmesini sağladı ve genel olarak bu insanların sadece çocuk sahibi olması gerektiğine inanıyordu" diyen St Clair, şubat ayında babalık testi sonuçlarını paylaşarak Musk'ın bilinen 14'üncü çocuğunun annesi olduğunu açıklamıştı. REKLAM 4 KADINDAN 14 ÇOCUK Açıkça doğum yanlısı olan dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın, müzisyen Grimes ve Neuralink şirketi yöneticsi Shivon Zilis de dâhil, kamuoyunca bilinen 4 farklı kadından 14 çocuğu bulunuyor. Musk, ilk kez 2002'de eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson'ın Nevada Alexander'ı dünyaya getirmesiyle baba oldu. Nevada Alexander trajik bir şekilde 10 haftalıkken öldü. İkilinin beş çocuğu daha oldu: ikizler Vivian ve Griffin; üçüzler Kai, Saxon ve Damian.

Elon Musk ve şarkıcı Grimes'ın ilk kez birlikte anılmasından iki yıl sonra, 2020'de ilk çocukları X Æ A-12 dünyaya geldi. Ayrılan çiftin iki çocuğu daha var: Exa Dark Sideræl adında bir kız ve Techno Mechanicus adında bir erkek. Ancak Elon Musk'ın Grimes'tan olan çocuklarıyla aynı dönemde dünyaya gelen başka çocukları da oldu. Exa Dark Sideræl'in doğumundan birkaç hafta önce, Kasım 2021'de şirketlerinden biri olan Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis'ten Strider ve Azure adlı ikizleri dünyaya geldi. Çift, daha sonra Şubat 2024'te kızları Arcadia'yı kucaklarına aldı. Şubat 2025'te Ashley St. Clair, Elon Musk ile birlikte, adının Romulus olduğu ortaya çıkan bir çocuğa sahip olduklarını açıkladı. Zilis daha sonra Musk ile birlikte dördüncü bebekleri Seldon Lycurgus'u duyurdu. Ancak bu oğullarının ne zaman dünyaya geldiği belirsiz.