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        Haberler Dünyadan Jane Birkin'in orijinal çantası 10 milyon dolara satıldı

        Jane Birkin'in orijinal çantası 10 milyon dolara satıldı

        Fransız oyuncu Jane Birkin'in 40 yıllık orijinal çantası, Paris'teki açık artırmada 10 milyon dolara satılarak bugüne kadar satılan en değerli çanta oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:51
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        Rekor fiyata satıldı
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        20'nci yüzyılın dönemini tanımlayan tasarımlarından biri haline gelen, oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin için özel olarak üretilen orijinal çanta, Paris'te yapılan müzayedede 10 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı. Moda efsanelerine göre, ilk Birkin çantası, 2023'te hayatını kaybeden yarı Fransız yarı İngiliz sanatçının, 1984'te bir uçak yolculuğunda Hermes yöneticisi Jean-Louis Dumas'ın yanına oturup genç bir anne olarak şık ve işlevsel bir çantaya ihtiyacı olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

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        Jean-Louis Dumas, bebek biberonları için özel bir bölmeye sahip dikdörtgen çantanın taslağını hemen çizdi. Şirket bunu Dumas için tasarladı ve ardından daha küçük versiyonlarını halka satmaya başladı.

        Tasarım büyük ilgi gördü ve moda markasının büyümesini hızlandırdı. Normal Birkin çantaları 10 bin dolardan fazla satılıyor. Kapağında Birkin'in J.B. şeklinde adının baş harfleri bulunan ve diğer benzerlerinin aksine çıkarılamayan bir askısı bulunan ilk çanta, Sotheby's Müzayede Evi'nin açıklamasına göre, telefonla bir Japon alıcı tarafından satın alındı. Birkin, 1985’ten 1994’e kadar neredeyse her gün bu çantayı kullandı.

        Birkin, sanatçının çantasını 1994 yılında AIDS ile mücadele eden Fransız yardım kuruluşu Sidaction'ı desteklemek için açık artırmaya çıkardı. 2000 yılında tekrar satışa sunulduğunda, özel bir Fransız koleksiyoncu çantayı satın aldı.

        Jane Birkin, “Allah korusun, öldüğümde muhtemelen sadece çantadan bahsedecekler” demişti.

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        #Jane Birkin
        #Çanta
        #açık artırma
        #müzayede

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