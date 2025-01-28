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        Haberler Gündem Güncel Jandarma, kundakçıyı saatlerdir ikna etmeye çalışıyor | Son dakika haberleri

        Jandarma, kundakçıyı saatlerdir ikna etmeye çalışıyor

        Bursa'da 45 yaşındaki Hüseyin G. kundaklama şüphesiyle jandarma tarafından gözaltına alınmak istenince kendini eve kilitledi. Jandarma ekipleri saatlerdir şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 01:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 01:40
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          Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi Hüseyin G. (45), kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekiplerine direnerek, kendisini eve kilitledi. Evde şüphelinin iki çocuğunun bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri ikna çabalarını sürdürüyor.

        • 2

          Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir evde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, yapılan incelemede yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin soruşturmasında olayın şüphelisinin Hüseyin G. olduğu tespit edildi.

        • 3

          JANDARMA EKİPLERİ GELİNCE KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

          Jandarma ekiplerinin kırsal Alibeyköy Mahallesi'ndeki evine geldiğini gören şüpheli Hüseyin G., kapısını kilitleyerek eline aldığı bıçakla direndi.

        • 4

          Ekipler pencerede bekleyen şüpheliyi ikna etmek için çaba sarf etti. Hüseyin G.'nin 10 ve 15 yaşındaki çocuklarının da evde olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli davranıyor.

        • 5

          Saat 15.30'dan beri gözaltına alınmamak için direnen Hüseyin G.'yi ikna çalışmaları devam ediyor.

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