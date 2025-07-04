Jandarma Kriminal Şube Habertürk'te: Suç mahallindeki olaylar nasıl aydınlatılıyor?

Jandarma Kriminal Şube ekipleri teknolojinin imkanlarından faydalanarak birçok farklı yöntemle olayların aydınlatılmasına yardımcı oluyor. Senaryo gereği oluşturulan bir suç mahallinde olay yeri inceleme ekipleri ilk etapta alanın emniyetini sağladıktan sonra çeşitli yöntemlerle delilleri toplamaya başlıyor.

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EN ÇOK KULLANILAN YÖNTEM: PARMAK İZİ

Olayları aydınlatmada en çok kullanılan yöntem ise parmak izi oluyor. Olay yerindeki materyaller üzerinde tozlama yöntemiyle alınan parmak izi örnekleri nakil kartı denilen özel bir kağıda aktarılıyor. Ayrıca üzerinde parmak izi olduğu düşünülen tüm eşyalar da incelenmek üzere laboratuvara gönderiliyor. Olay yerinden toplanan parmak izi örnekleri tarama yapılmak üzere buraya getiriliyor. Bu laboratuvarda parmak izi uzmanı tarafından inceleniyor ve yaklaşık 5 dakika içinde kimlik tespiti yapılıyor.

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"ATIŞ AÇISI VE İSTİKAMETİ BELİRLEME KİTİ" KULLANILIYOR

Suç mahallinde her detay titizlikle inceleniyor. Bir kurşun izine rastlanması durumunda "atış açısı ve istikameti belirleme kiti" kullanılıyor. kurşunun girdiği noktaya yerleştirilen materyal sayesinde matematiksel hesaplama yapılıyor ve ilahın ateşlendiği mesafe ile yönü tespit ediliyor. Olay yerindeki çalışmalar gece saatlerinde de aralıksız sürdürülüyor. Hava karardığında çeşitli yöntemlerle yeni ipuçları keşfediliyor.

“GÖREVİMİZ OLAYLARIN AYDINLATILMASINI SAĞLAMAK” Kayseri İl Jandarma Kriminal Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Dinç sürece ilişkin Habertürk’e konuştu. Dinç, “Görevimiz meydana gelen olayın sistematik incelemesinin yapılarak maddi bulgular toplamak, toplanan maddi bulguların laboratuvara gönderilerek uzmanlık raporu tanzim etmektir. Tanzim edilen uzmanlık raporlarını adli laboratuvarlara gönderilerek olayın aydınlatılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda Jandarma olarak görevlerimizden bir diğeri suç işlememiş bir şahsın masumiyetini kanıtlamaktır.” diye konuştu. “Her temas iz bırakır sözünden hareketle izin kalmış olabileceği her nokta kimyasal yöntemlerle görünür hale getirilir.” Diyen Dinç, “Görünür hale getirilen parmak izleri sisteme yüklenerek ve Türkiye genelinde kayıtlı parmak izleriyle karşılaştırılarak sahibi tespit edilir.” ifadelerini kullandı. Jandarma Kriminal Şube Ekipleri Türkiye'nin dört bir tarafında olayların aydınlatılmasına yardımcı olmaya devam ediyor.