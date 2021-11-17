"HER ŞEYİ BU SERİ SAYESİNDE YAPABİLDİM"



Tüm bunlara rağmen seride oynama kararından pişman olmadığını çünkü kariyerinde kendisini daha ileri taşıdığını belirten Jamie Dornan, "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim." dedi.