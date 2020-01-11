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Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de çok geliştiğine vurgu yapan Jailson, şampiyonlukla ilgili de konuştu. Birçok pozisyonda forma şansı bulan Brezilyalı, "Eğer hocam kalede oynatırsa orada da elimden geleni yaparım" dedi. Vedat Muriç'e övgüler yağdıran Jailson, "Çok büyük bir isim olacak" ifadelerini kullandı. Jailson'un çarpıcı açıklamaları şöyle:
"Kesinlikle buraya geldikten sonra hem insan olarak hem karakter hem futbolcu olarak çok geliştiğimi söyleyebilirim. Burada ailemi kurdum, herkes bir aile kurmak ister ve çocuğum burada doğdu, onun doğumu benim futboluma da önemli katkı sağladı. Artık işimi daha konsantre bir şekilde yapıyorum. Bunu F.Bahçe'ye beni buralara getirenlere borçluyum. F.Bahçe'de çok mutluyum."
ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATMAK İSTER Mİ?
"Golü kimin attığı önemli değil ben ve takım arkadaşlarım gol atabilir hepimizin ortak bir hedefi var şampiyonluk. Şampiyonluğu getiren gol bana nasip olursa çok mutlu olurum."
"Ben işimi en iyi şekilde yapmaya, takımıma yardım etmeye çalışıyorum ve biz gerçekten çok karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Futbol bir takım oyunu. Bizim gelişimimiz çalışmayla ilgili. Çalıştıkça güçleniyoruz hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşabilmek için"
"HOCAM KALEDE GÖREV VERİRSE ORADA DA ELİMDEN GELENİ YAPARIM"
"Evet arkadaşlarımla şakalaşıyorum. Beni artık joker diye çağırıyorlar. Ben hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer gerekirse kalede de oynarım. Kale pozisyonu biraz karmaşık, eğer hocam kalede de görev verirse denerim elimden geleni yaparım.
"VEDAT ÇOK BÜYÜK İSİM OLACAK"
"Luiz Gustavo ile Vedat hakkında konuşuyoruz. Kendisi gerçekten çok kaliteli mükemmel, fiziği çok iyi bitiriciliği çok iyi futbolcu. Eminim ileride çok iyi yerlere gelecek çok büyük bir isim olacak."
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