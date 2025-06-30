Jackson Muleka resmen Al-Kholood'da!

Al-Kholood geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Arabistan temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro ödeme yapacak.

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BEŞİKTAŞ TOPLAM 2.5 MİLYON EURO KAZANDI Siyah-beyazlılar daha önce 1 milyon Euro'ya kiralanan Muleka'nın, opsiyonunun kullanılmasıyla birlikte toplam 2.5 milyon Euro gelir elde etmiş oldu. Demokratik Kongolu santrfor, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol - 5 asistlik performans sergiledi.