'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi

Hemen fotoğraf çekiliyorlar. Sosyal medyada metroda çektiğim bir videoyu yayınladım. İnternette de 200 bin izlenme aldı. Artık beni Ersin Sparrow diye tanıyorlar. Ben de çok şaşırdım bu kadar beklemiyordum. Bu durum beni mutlu ediyor.