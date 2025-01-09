Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi

        'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi

        Ankara'da hayranı olduğu Karayip Korsanları filminin kahramanı 'Jack Sparrow'un kostümüyle sokaklarda gezen 39 yaşındaki makine ustası Ersin Tarhan, dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          CNC makine ustası Ersin Tarhan, izin günlerinde Karayip Korsanları filminin baş karakteri Jack Sparrow'un kostümüyle başkent sokaklarında geziyor.

        • 2

          Johnny Depp'in canlandırdığı ünlü korsan karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Tarhan, kentin simge yerleri Kızılay'da yürüyüp, caddelerde dolaşıyor.

        • 3

          Tarhan, saçı, makyajı ve kostümüyle ilgi odağı oldu. Tarhan'ın, metroya binerken çekilen görüntüleri sosyal medyada da ilgiyle izlendi.

        • 4

          Ersin Tarhan, 3 ay önce Jack Sparrow kostümünü diktirdiğini söyleyerek, "İzinli olduğum günler kostümümle geziyorum. Sevdiğim bir film karakteri. Metroda, kafede otururken ve sokakta beni gördüklerinde insanlar şaşırıyor ve 'ne kadar çok benziyorsun' diyorlar.

        • 5

          Hemen fotoğraf çekiliyorlar. Sosyal medyada metroda çektiğim bir videoyu yayınladım. İnternette de 200 bin izlenme aldı. Artık beni Ersin Sparrow diye tanıyorlar. Ben de çok şaşırdım bu kadar beklemiyordum. Bu durum beni mutlu ediyor.

        • 6

          Bir yandan sosyalleşiyorum, insanlarla sohbet ediyorum, diğer yandan da hayranlık duyduğum kahramanın komik yürüyüşünü yaptığımda kendimi gerçek Jack Sparrow gibi hissediyorum" dedi.

        • 7

          Tarhan, kıyafeti özel diktirdiğini anlatarak, "Ailem de sosyalleştiğimi görünce mutlu oluyor, hiç garipsemiyorlar. Modern zamanda insanlar evlerine çekilmiş. Toplu taşımayı kullandığımda insanların yüzlerini asık görüyorum. Bu insanların yüzlerini de güldürüyorum.

        • 8

          Sokakta gezerken insanlar gördüklerinde önce şaşırıyor, sonra fotoğraf çekilmek istiyorlar. Çocuklar da aynı şekilde beni gördüklerinde 'korsan abi' diye şaşırıp yanıma geliyorlar. Onların da yüzü gülüyor. Onların yüzü gülünce benim de yüzüm gülüyor. İleride sosyal sorumluluk ponjelerinde de yer almak istiyorum" diye konuştu.

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Habertürk Anasayfa