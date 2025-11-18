İZSU duyurdu: İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı! İşte ilçe ilçe Kasım 2025 İzmir su kesintisi programı
İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Ağustos'ta başlayan planlı kesintilerin kasım ayının sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Buna göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçe iki gruba ayrılacak ve iki günde bir olacak şekilde su kesintisi uygulanacak. İZSU tarafından yapılan açıklama ile İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek, uygulama hangi ilçeleri kapsayacak? İşte, 18-30 Kasım 2025 İZSU su kesintisi programı...
İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri devam edecek. Konu ile ilgili açıklama İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) geldi. Buna göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek. İZSU su kesintisi programı ile 18-30 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı belli oldu. Peki, İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 18-30 Kasım 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri...
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ KASIM SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Konu ile ilgili açıklama İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) geldi.
İZSU’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.
Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek. Kesintiler, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında yapılacak.
İZMİR’DE HANGİ İLÇEDE HANGİ TARİHTE SULAR KESİLECEK?
Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 14-30 Kasım 2025 tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.
İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 15-29 Kasım 2025 tarihleri arasında tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.
Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.
MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI: 14-16-18-20-22-24-26-28-30 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.
BÖLGE-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)
KESİNTİ ZAMANI: 15-17-19-21-23-25-27-29 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-2 MAHALLELERİ
Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,
Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,
Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri
Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,
Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.
Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,
Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).
İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İZSU arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.
- 9
KASIM 2025 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
Gördes Barajı yüzde 0
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05
Tahtalı Barajı yüzde 1.40,
Balçova Barajı yüzde 1.42,
Ürkmez Barajı yüzde 3.70,
Güzelhisar Barajı yüzde 44.64
