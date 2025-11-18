İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri devam edecek. Konu ile ilgili açıklama İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) geldi. Buna göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek. İZSU su kesintisi programı ile 18-30 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı belli oldu. Peki, İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 18-30 Kasım 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve kesinti saatleri...