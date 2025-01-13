Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmit Körfezi tabanındaki çamur temizleniyor | Son dakika haberleri

        İzmit Körfezi tabanındaki çamur, amfibi araçla temizleniyor

        İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışması kapsamında sığ ve kıyı kesimlerdeki dip çamurunun çekilmesi için alınan yüksek kapasiteli amfibi araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme özelliğiyle deniz tabanında yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi tabanındaki çamur temizleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

        3 etaplı projenin 1. etabında 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlendi. Çalışmalar kapsamında geminin giremediği sığ ve kıyı kesimdeki çamurun temizlenmesi amacıyla saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip amfibi araç hizmete alındı.

        Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliğiyle sığ bölgelerdeki çamurun hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Kıyı şeridindeki temizlik çalışmalarıyla su kalitesi artırılarak ekosisteme olumlu katkı sunuluyor.

        REKLAM

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, 3 etaplı projenin 1. etabının tamamlandığını, toplam 468 hektarlık alandan 125 hektarının bu aşamada çamurdan temizlendiğini söyledi.

        Alanda toplam 3,8 milyon metreküp, yani 8 milyon ton kadar bir çamurun bulunduğunu anlatan Önem, bu çamurun da 1.1 milyonunu 1. etapta temizlediklerini aktardı.

        Önem, 66 bin kamyon çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırıldığını belirterek, "Geotekstil tüpler kullanıyoruz. Projemizde toplam 3 bin 500 tane geotekstil tüp vardı. Bunların 1100 tanesini 1. etapta doldurduğumuzu, kullandığımızı söyleyebilirim. Bu çalışmaların deniz ekosistemine olan etkileri bizim için çok önemli" dedi.

        Bu aşamada İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'yle çalışma yürüttüklerini anlatan Önem, su kalitesi ve biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, çamurun çekilmesiyle de devam ettiğini ve bölgedeki biyoçeşitlilikte ciddi gelişme ve iyileşme beklediklerini kaydetti.

        Önem, 2025'in başında başlayan 2. etabın 2026 sonunda tamamlanacağını aktararak, 2. etapta da 1 milyon metreküpün üzerinde çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

        REKLAM

        Deniz dibinden vakumlu sistemle çekilmesinde kullanılan geminin yanına yeni ekipmanlar getirdiklerine değinen Önem, şunları söyledi:

        "Çamuru karaya çıkarıyoruz, deniz dibinden alıp gemilerle tekrar denize dökmüyoruz. Deniz ekosistemi bizim için çok önemli. Gemimizin 3 bin metreküp saatlik gücü var. Öyle bir basınçla çamuru çekebiliyor. İlave olarak amfibi araç projemize dahil oldu. Bu aracın özelliği, sığ bölgelerde çalışıyor olabilmesi ve sığ bölgelere girmesi için de hem karada yürüyebilen hem de denizde hareket edebilen özelliğe sahip amfibi araç. Yaklaşık 1000 metreküp çamuru çekebiliyor. O yüzden bu projeye katkısı çok önemli."

        Önem, ayrıca İzmit Körfezi'ni TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle izlediklerini ve deniz çöpleriyle mücadele ettiklerini anlattı.

        Projenin hedeflerine değinen Önem, şöyle devam etti:

        "Avrupa'nın da en büyük çevre projesiyle hedefimiz, İzmit Körfezi'ni sağlıklı deniz ekosistemine ulaştırmak. Büyük gemimiz belirli derinliklerde çalışma yapabiliyor. O yüzden bu araçlar çok önemli. Bu aracın bizim portföyümüze katılması, projeye destek olması kıymetli. Çünkü o dip ve bucakta kalan çamuru, bu araçla rahatlıkla temizleyebileceğiz. Sıfır noktasından 15 metre derinliğe kadar çalışma yapmamız gerekiyor. Kıyı alanlara diğer araçlar giremediği için bu amfibi araç bize ciddi katkı sağlayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kocaeli haberleri
        #İzmit Körfezi
        #çevre kirlilği
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Habertürk Anasayfa