Projenin 3 etaplı olduğunu ve şu ana kadar 170 hektar alandan 1,4 milyon metreküp çamurun denizden çıkarıldığını bildiren Önem, şöyle devam etti: "250 futbol sahası düşünün, bu kadar alanı şu ana kadar temizledik. Yaklaşık 100 bin kamyon çamuru deniz ekosisteminden uzaklaştırmış olduk. Dip çamuru temizliğiyle buradaki su sirkülasyonunun sağlanmasını ve biyoçeşitliliğin geri kazanılmasını hedefliyoruz. Üniversitelerle, bilimsel çalışmalarla bu projeyi yapıyoruz. Çamurun temizlendiği alanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesiyle biyoçeşitlilik izlemesi yapıyoruz. Türkiye'nin en uzun su kalitesi izleme çalışmasını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle 2007'den beri yürütüyoruz. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile bir dijital ikiz çalışmamız var. Gebze Teknik Üniversitesi ile İzmit Körfezi'ne akan 12 derede yine dijital ikiz çalışmamız var. Bilimin yol göstericiliğinde çalışmaları yürütüyoruz."