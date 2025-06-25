Deniz çayırları, mercanlar ve denizatları gibi hassas türlerin korunmasına yönelik su altı çekimleri ve sergiler, Körfez'in canlı yaşamının tanıtılması ve korunmasına büyük katkı sağladı. Dünya genelinde yok olma tehlikesindeki denizatlarının İzmit Körfezi'ndeki varlığı, bölgenin ne denli kıymetli ve yaşanabilir bir deniz ortamı haline geldiğini gösteriyor. TÜBİTAK-MAM'ın son verileri, oksijen seviyesinin yüzde 40 arttığını gösteriyor. Ayrıca dip çamuru temizliği sonrası deniz canlılarının sayısında yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlendi. Büyükşehir Belediyesi, 2025 sonrası için de Körfez'i koruma ve yaşatma projelerini sürdürüyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile hazırlanan strateji belgesi, ekosistemin sağlıklı kalması için yol haritası sunuyor.