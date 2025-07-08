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        Haberler Gündem İzmir’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Güncel haberler

        İzmir’de trafik kazası: 7 yaralı

        İzmir'in Foça ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 04:22 Güncelleme: 08.07.2025 - 04:22
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        İzmir'de kaza: 7 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Gerenköy sapağı mevkisinde meydana geldi.

        Sedat T. yönetimindeki kamyonet ile İlker A. idaresindeki hafif ticari araç ilçeye bağlı kırsal Gerenköy, Kozbeyli, Ilıpınar ve Bağarası mahalleleri yollarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.

        Kazada sürücüler Sedat T. ve İlker A. ile araçlarda bulunan Sevda T., Semra K., Halilcan K., Burakcan A. ve Nurten A. yaralandı. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Menemen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Burakcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu ancak bir süredir çalışmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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