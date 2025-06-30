BAKAN YUMAKLI AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son dakika bilgilerini aktardı.

Yumaklı, açıklamasında şöyle konuştu:

İzmir Seferihisar, Menderes'te rüzgarın hızı gece boyu 65 kilometreye ulaştı. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları çalışmaya başladı.

Zirvelerde rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Müdahalelerde 3 noktaya yoğunlaşılmış durumda.

4 köy ve 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Şu ana kadar 21 vatandaşımız yangından etkilenmesi sebebiyle ayakta tedaviyle evlerine dönmüş durumda. Bu eko sistemde sadece biz yaşamıyoruz. Burada birçok canlı var. Maalesef şu anda onların 12 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz, burada etkilenen canlılar da var maalesef.

Yangının çıkış sebebiyle kolluk kuvvetlerinin araştırmaları devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN KRİTİK UYARI

Bilerek yada bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç olduğunu, çok ağır cezasının olduğunu dün söylemiştim yine tekrar ediyorum. Lütfen ormanda ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın. İklim değişikliğinin etkisi her zamankinden çok daha fazla. Anız yakmayın. Özellikle orman ya da orman dışı alanı hiç fark etmez, bahçedeki çöplerinizi yakmayın.