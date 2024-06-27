İzmir milletvekili sayısı kaç, vekil sayısı düştü mü yükseldi mi? YSK illerin milletvekili sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nca bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıla kıyasla değişim yaşamayan bir diğer ilimiz de İzmir oldu. Bu noktada İzmir'in milletvekili sayısı merak edildi. İşte İzmir milletvekili sayısı
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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında illerin milletvekili sayısı belli oldu. Bazı illerin milletvekili sayısı değişirken bazıları aynı kaldı. Peki İzmir milletvekili sayısı kaç, vekil sayısı düştü mü yükseldi mi?
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYISI
Geçtiğimiz yıla kıyasla değişim yaşamayan bir diğer ilimiz de İzmir oldu. Genel Seçim sonuçlarına göre İzmir'den çıkacak milletvekili sayısı 28 olarak açıklandı.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYISI
Önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. İstanbul'un milletvekili sayısı 96 olarak belirlendi.
2024 ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYISI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler ışığında Ankara'nın milletvekili sayısı 36 olacak.
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