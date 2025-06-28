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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir merkezli 7 ilde dijital fuhuş ağına operasyon | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        7 ilde dijital fuhuş ağına operasyon!

        İzmir merkezli 7 ilde, fuhuşa aracılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 59 kadın kurtarıldı, şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:25
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        7 ilde dijital fuhuş ağına operasyon!
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından, 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; şüphelilerin illegal internet sitelerinden ilanlar verdikleri ve bu ilanları İzmir'den yönettikleri belirlendi.

        7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre bu ilanlar aracılığıyla kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogların müşterilere gönderildiği; İzmir başta olmak üzere Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli'den temin edilen müşterilere, kadınların 'konumcu-korsan taksici' kişiler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik daire gibi konaklama yerlerine fuhuş amaçlı yönlendirildiği belirlendi.

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        14 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Fuhuştan elde edilen gelirin 'ilancı', 'konumcu' ve 'mağdur kadınlar' arasında paylaştırılıp, maddi kazanç sağlandığı saptandı. Şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri, bazı kadınların ise zorla fuhuş yapmaya zorlandıkları tespit edildi. Teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        59 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

        Operasyon, 24 Haziran'da eş zamanlı olarak düzenlendi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı, 59 kadın ise kurtarıldı.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., Ş.Ş., H.A., B.T., A.G., M.E.Ç., E.G., O.G. ve R.D. tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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