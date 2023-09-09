Milli Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olan İzmir'in Kurtuluşu, başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşku içinde kutlanıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sözleri ve mesajları...