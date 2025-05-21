İzmir'in geleneksel lezzetleri Türk Mutfağı Haftasında ziyaretçilerle buluşuyor
İzmir'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü lezzetler tanıtılacak, mutfak atölyeleri ile söyleşiler düzenlenecek
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Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen açılış programında, şehre özgü coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu.
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İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta, Türkiye'nin konumu itibarıyla her türlü endemik bitkiye ev sahipliği yaptığını, birçok farklı ürün sunduğunu ve komşu coğrafyalardan da etkilenerek önemli bir mutfak kültürü geliştirdiğini söyledi.
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İzmir'in önemli bir gastronomi şehri olduğunu dile getiren Elban, "İzmir'de iklim ve coğrafya avantajı, Anadolu ve yakın coğrafyamızın yemek kültürünün özeti var. 'Ot' diye tabir edilen her türlü bitkinin, sebzenin, meyvenin olduğu bir şehir. Dolayısıyla bu bizim mutfağımızı zengin kılıyor" ifadelerini kullandı.
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Üniversitelerdeki gastronomi bölümlerinin yanı sıra turizm meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezindeki çalışmaları desteklediklerini dile getiren Elban, bu alanda istihdamın da yüksek olduğuna dikkati çekti.
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Elban, son dönemde gastronomi turizminin yaygınlaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu şehre gelen insanlar deniz ürünlerinden ot yemeklerine, et yemeklerinden ve sokak lezzetlerinden kahvaltıya kadar çok geniş bir yelpazede inanılmaz bir mutfakla tanışıyor ve çok azını tadarak buradan ayrılıyorlar. Dolayısıyla buranın gizemi, zenginliği hiç bitmiyor. Her geldiklerinde yeni bir lezzetle tanışabiliyorlar. Kültürümüzün farkında olmamız ve tüm kuşaklara bunu aktarmamız gerekiyor. Bütün bunları aktarırken ticarete, ekonomiye de dönüştürmemiz gerekiyor. Türk Mutfağı Haftası'nı iyi değerlendirip bu sektörün olabildiğince canlanması, daha da güçlenmesi, varsa eksiğinin giderilmesi için yapılması gereken şeyleri değerlendirerek her türlü tedbiri almamız gerektiğini düşünüyorum."
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de kökleri Orta Asya'ya dayanan Türk mutfağının, özgünlüğü, kültürel zenginliği ve sahip olduğu ürün çeşitliliği ile dünyada önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
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Ege'nin yeme içme alanındaki kültürünün ve zenginliğinin ekonomik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kestelli, şöyle devam etti: "Gastronominin aslında yerel kalkınma kavramı olduğunun dünyada pek çok örneği var. Japonya'nın bir yıllık maaştan bile pahalıya satılabilen Japon kavunları, ülkelerinde yerel kalkınma kavramı görevini sürdürüyor. Biz de Ege Bölgesi'nin toprak zenginliğini gerçek değerine ulaştırmak zorundayız. Yerel üreticimizin, emeğinin değerini alması için tüm dünyanın bu güzellikleri tekrar keşfetmesini sağlamalıyız. Bu bilinçle yerel ürünlerimize sahip çıkarak Türk mutfağının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapmaya devam etmeliyiz."
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ise Türk mutfağının gastronomi ve turizmle ön plana çıktığını dile getirdi.
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Türk Mutfağı Haftası kapsamında İzmir gevreği, boyoz, lokma, şambali, tulum, zeytinyağı ve Urla sakız enginarı gibi lezzetler tanıtılacak. Ayrıca mutfak atölyeleri, yemek tanıtımları, söyleşiler ve seminerler gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.
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