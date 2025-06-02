Yürüyüş yaparken sakatlandı! AFAD ekipleri kurtardı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş sırasında sakatlanan kişi, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı
Giriş: 02.06.2025 - 03:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 03:09
Ovacık Mahallesi Efeler Yolu mevkisinde yürüyüş sırasında D.T'nin bacağından sakatlanması üzerine yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, D.T'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Acil sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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