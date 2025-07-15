Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        İzmir'de özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

        İzmir Gaziemir'de özel bakım merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler nedeniyle dumandan etkilenen 12 engelli birey, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel bakım merkezinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bakım merkezinde kalan 101 engelli, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 engelli bireyin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        AA'nın haberine göre yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bakım merkezinde kalan engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.

        Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, özel bakım merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Gaziemir
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin'den ABD açıklaması
        Kremlin'den ABD açıklaması
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        CHP’den Manavgat kararı
        CHP’den Manavgat kararı
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Trump'tan Rusya mesajı
        Trump'tan Rusya mesajı
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Nefesiniz hangi hastalıklarınızı ortaya çıkarabilir?
        Nefesiniz hangi hastalıklarınızı ortaya çıkarabilir?
        Habertürk Anasayfa