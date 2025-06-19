İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Giriş: 19.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:08
Zafer Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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