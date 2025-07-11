İzmir'de leylek yavrusu ölümden kurtarıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir leylek yavrusu, ayağına dolanan ip yüzünden yuvasında kıpırdayamaz hale geldi. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye iletti.

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Ancak bir cevap alamayınca devreye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve bir elektrik dağıtım şirketi girdi.

Ekipler özel araçla yuvaya erişim sağladı. Yavrunun ayağına dolanan ipleri dikkatle çıkarıldı. Sağlık durumu kontrol edilen yavru, ardından yeniden yuvasına yerleştirildi.