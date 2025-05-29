Başından ve göğsünden vuruldu! Kocasını öldüren kadın konuştu!
İzmir'de, tabancayla vurulan 44 yaşındaki Ömer Kakız'ın ölümüne ilişkin eşi 40 yaşındaki Feride Kakız'ın ardından kızı 18 yaşındaki E.N.K. ve onun nişanlısı 22 yaşındaki A.K. de gözaltına alındı. Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi
İzmir'de kan donduran olay, dün saat 19.00 sıralarında, Konak ilçesi Tınaztepe Mahallesi 568 Sokak'taki evde meydana geldi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'daki habere göre evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Ömer Kakız'ın (44) cansız bedenini buldu.
BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULDU
İlk incelemede, Kakız'ın başının arkasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Kakız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ÖNCE EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ömer Kakız'ın eşi Feride Kakız'ı (40), dün gözaltına aldı.
GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI
Feride Kakız'ın ardından kızı E.N.K. (18) ve kızının nişanlısı A.K. (22) de ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
"SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDUM" DEDİ
Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.