İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Gediz Mahallesi 684/1 Sokak'ta dün gece akraba oldukları öğrenilen Azat Ç. ile Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Azat Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.