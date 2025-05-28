Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla ateş ederek öldürdü
Tınaztepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında F.K. ile eşi Ömer K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. eşi Ömer K'ye tabancayla ateş etti.
Tabanca seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Daireye gelen sağlık ve polis ekipleri, Ömer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ömer K'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis F.K'yi cinayette kullandığı tabancayla gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.